Cinemas de Porto Alegre retomam sessões de estreias

Alguns cinemas retomam a programação semanal com sessões de estreias em Porto Alegre nesta quinta-feira (20). É o caso do Guion, que já tinha aberto no último fim de semana; da rede GNC (com salas nos shoppings Iguatemi, Praia de Belas e Moinhos) e do Espaço Itaú de Cinema, que funciona no shopping Bourbon Country.

A rede Cinemark (BarraShoppingSul, Bourbon Ipiranga e Wallig e Canoas Shopping) ainda não anunciou a reabertura. A Cinépolis - que tem salas no centro comercial João Pessoa em Porto Alegre, no Praça Nova em Santa Maria e no San Pelegrino em Caxias do Sul - também volta com as exibições nesta quinta-feira.

Entre as estreias, estão os títulos Em guerra com o vovô, Mortal Kombat, Godzilla vs Kong, Mundo em caos, Amor, casamento e outros desastres, Mães de verdade, A barqueira e O último jogo. Também é possível assistir premiados no Oscar: Nomadland, Bela vingança, Meu pai, Minari - Em busca da felicidade e Druk - Mais uma rodada.

Meu pai recebeu duas estatuetas da Academia de Hollywood: Melhor Roteiro Adaptado para Christopher Hampton e Melhor Ator para Anthony Hopkins. O filme está no Top 10 de filmes mais assistidos do Now, e pode ser alugado no Itunes (Apple TV), Google Play, Belas Artes A La Carte, SkyPlay e na Vivo Play.

O título foi indicado ao Oscar em outras quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz Coadjuvante para Olivia Colman, Melhor Edição e Melhor Design de Produção. Dirigido pelo dramaturgo francês Florian Zeller, o roteiro tem ao centro a relação entre Anthony e sua filha, Anne. Ele, aos 81 anos, vive sozinho em um apartamento em Londres, e recusa a ajuda de enfermeiros e cuidadores que ela tenta impor. Quando ela resolve se mudar para Paris com seu companheiro, surge um impasse, como o pai ficará completamente sozinho? Nesse mesmo, momento, o homem começa a duvidar se ela realmente o ama e da sua própria sanidade.

GNC Cinemas volta a funcionar no Iguatemi Porto Alegre

Cinema e demais operações do shopping seguem rigorosamente os protocolos de saúde

CESAR LOPES/PMPA/JC