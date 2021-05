Cher completa 75 anos e anuncia cinebiografia

A diva da música internacional Cher está em evidência nesta quinta-feira (20), por ocasião de seu aniversário de 75 anos. Com 58 de carreira, iniciada em parceria com o músico e então marido Sonny Bono, a artista se tornou uma das recordistas em vendas de discos nos Estados Unidos e Europa, como mais de 100 milhões de unidades comercializadas no mundo.

Ela é a única cantora a chegar ao topo das paradas de música dos Estados Unidos por seis décadas consecutivas. Seu maior sucesso, Believe (1998), é o mais ouvido da intérprete no Brasil, de acordo com levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Cher também tem extensa carreira no cinema e já foi premiada com um Oscar de Melhor Atriz pelo filme Feitiço da lua (Norman Jewison, 1986) e com o prêmio máximo de atuação do Festival de Cannes por Marcas do destino (Peter Bogdanovich, 1985). A cantora confirmou nesta quarta-feira (19) nas redes sociais que a produção de sua cinebiografia já está em andamento, com roteiro de Eric Roth (o mesmo de Forrest Gump e Nasce uma estrela).