Segunda mostra da Galeria Virtual Sesc apresenta obras de Guto Vilaverde

Começa, nesta terça-feira (18), a segunda exposição da Galeria Virtual Sesc/RS. Depois de apresentar em sua estreia as pinturas de Nelson Theophilo Hartmann, de Ijuí, o projeto traz a mostra Pop-Mosaïque, do artista alegretense Guto Vilaverde.

Confeccionadas com a técnica mosaico com retalhos de azulejos, as 13 obras são inspiradas na pop arte, no cinema e nos ícones culturais e políticos contemporâneos. Além da audiodescrição, também farão parte da exposição um podcast com Vilaverde, material educativo para utilização pela comunidade escolar, profissionais da área e público interessado e um vídeo sobre o processo de criação do artista. O conteúdo poderá ser acessado no site www.sesc-rs.com.br/galeriavirtual

Com uma trajetória consolidada na arte do mosaico, Guto Vilaverde começou a quebrar e juntar os primeiros cacos de azulejos no final dos anos 90, na África do Sul, país onde viveu por mais de dez anos. Fortemente influenciado pela estética da pop art, do cinema cult e da arte de rua, o artista passou a retratar personalidades que influenciaram as artes, a política e as lutas por um mundo mais justo e igualitário. Usando cacos de azulejos de cores vibrantes, retrata as caras que marcaram a história contemporânea - algumas vezes por encomenda e outras para homenagear ícones em suas áreas, como a atriz Fernanda Montenegro e a cantora Madonna.

A Galeria Virtual do Sesc/RS, que tem como objetivo potencializar a relação das artes visuais com diferentes públicos e valorizar os artistas gaúchos, apresentará uma exposição diferente por mês até dezembro. Com abordagens e técnicas diversificadas, cada artista apresentará parte de seu acervo, compondo uma exposição com audiodescrição e encontros virtuais durante o ano. Como uma galeria física, o espaço virtual contém diversas salas com exposições que ficarão abertas para visitação até o final do ano, disponíveis para acesso a qualquer momento.