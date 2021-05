Gil do Vigor é o convidado do programa 'Papo de Segunda' do GNT

Nesta segunda-feira (17), vai ter muito "tchaki tchaki" na tela do GNT: Fábio Porchat, Chico Bosco, João Vicente de Castro e Emicida vão receber ao vivo Gil do Vigor no programa Papo de Segunda. O convidado, que terminou em quarto lugar no Big Brother Brasil 21, vai comentar no programa sobre sua trajetória no reality de sucesso e sobre a alegria de encontrar a si mesmo, a conquista da liberdade na forma de se expressar e a afirmação da sua identidade.

Na atração que vai ao ar a partir das 22h30min, os apresentadores vão debater ainda com o pernambucano sobre a rejeição à diversidade e os desafios enfrentados pela minoria LGBTQIA+.

Criador da frase que ganhou o País, "O Brasil tá lascado!", Gil também ficou conhecido no BBB como "o rei da cachorrada", que representa a liberdade para falar o que pensa e declarar seus desejos sexuais. Os apresentadores vão falar com o ex-brother sobre o conceito de safadeza e as cachorradas da vida.

Além disso, o economista ganhou destaque com a coragem de acreditar nos seus sonhos e vai falar no programa do GNT sobre a importância e o perigo de sonhar. Para encerrar, os apresentadores e o convidado vão reagir a notícias inventadas com os bordões criativos de Gil, como "Tô indignado", "Não vim do lixo pra perder pra basculho", "Ai, Brasiil".