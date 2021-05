Funkeiro MC Kevin morre após cair de prédio na zona oeste do Rio

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu após cair do 11º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no início da noite deste domingo (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cantor foi levado para o hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul da cidade, em "situação vermelha, ou seja, grave".

"Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu", diz nota, enviada pela gestão municipal do Rio de Janeiro. Informações preliminares apontam que o cantor teria caído da sacada de um hotel no Rio. As causas ainda do acidente serão investigadas. Antes da morte do artista, Jonathan Groscove, que faz parte da assessoria de MC Kevin, confirmou a informação do acidente envolvendo o cantor pelo no Instagram. "Queria informar que, sim, ele sofreu um acidente, mas não temos informações sobre o que e como aconteceu." Na ocasião, ele pediu para que as pessoas não propagassem notícias inverídicas.

"Qualquer informação que recebermos, vamos notificar no Instagram oficial dele. A única coisa que peço é muita oração para que tudo dê certo. Não acreditem em outras páginas que não seja a dele", reafirmou Groscove, dizendo que a família do artista estava ciente da orientação.

Com 8,6 milhões de seguidores no instagram, MC Kevin publicou em seu stories nesta madrugada um vídeo em que mostra estar no hotel, acompanhado de sua namorada, a advogada Deolane Bezerra, antes de ir para um show. "E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show", disse o cantor.

