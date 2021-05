Canal celebra 90 anos de 'Limite', filme pioneiro de Mario Peixoto

O filme Limite, do cineasta e roteirista Mario Peixoto, foi um dos primeiros filmes experimentais rodados na América Latina, em 1931. Lançado no dia 17 de maio daquele ano, o longa — que aborda questões como o tempo, a vida e a morte — causou polêmica na época, mas logo se tornou uma referência para o cinema de vanguarda. Hoje, Limite figura em primeiro lugar na lista que a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) elaborou com os 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos.

Para comemorar os 90 anos do lançamento do título, o Canal Curta! preparou uma programação especial que homenageia Mario Peixoto (1908-1992) e celebra seu legado, exibindo Mar de fogo, de Joel Pizzini, um filme-ensaio em curta-metragem sobre o processo criativo de Peixoto, que recria livremente a visão do diretor quando estava dirigindo Limite, sua obra-prima.

Haverá reprises no domingo (16), às 5h e às 18h, e na segunda-feira (17), às 7h15min. Já o longa documental Onde a Terra acaba, de Sergio Machado, mostra o fruto de uma intensa pesquisa, que durou mais de dois anos, sobre a vida e a obra de Peixoto, e será exibido no canal no próximo domingo (23), às 21h15min, com reprise na terça-feira (25), às 22h30min.

série, idealizada por Hernani Heffner No segundo semestre, estreia na programação do canal outra produção sobre o processo de restauração de Limite. É o episódio inédito da série exclusiva do Curta! Cinema, Lost+Found, que vai falar sobre Saulo Pereira de Mello, pioneiro da restauração de filmes no Brasil e responsável por ‘salvar’ a obra de Mario Peixoto. A, aborda a preservação audiovisual.