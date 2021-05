Palestra destaca presença negra no Litoral Norte do Estado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Arte encontro da cultura afro-açoriana Palestra do antropólogo, jornalista e professor Iosvaldyr Carvalho Bittencourt Jr. marca continuidade da programação donesta quinta-feira (13), às 20h. A mostra virtual, que também apresenta uma variada programação artística, destaca a presença negra no Litoral Norte do RS, em especial a de descendência banto, e fala sobre o surgimento das congadas.

Especialista em Literatura Brasileira e Mestre e Doutor em Antropologia Social, o palestrante integra o Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos-RS, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos (Neab/Ufrgs) e Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, em Osório.

Ponto de Cultura Coração de Tambor A transmissão acontecerá pelo Facebook do, que tem como objetivo a manutenção da cultura Quicumbi, manifestação única do Estado que há mais de 260 anos vem mantendo acesos seus ensaios de pagamentos de promessas.