Clarice Muller lança livro de contos em live na FestiPoa

Abordando temas como política, amor e volta ao mundo, Clarice Muller lança livro de contos Somos todos Caim. A obra, criada durante uma oficina ministrada por Reginaldo Pujol Filho, será lançada na FestiPoa Literária, hoje, às 21h30min. Na ocasião, a autora irá conversar com escritor, em live no YouTube do evento , sobre sua vida literária e o novo livro. Segundo ela, Pujol Filho foi fundamental na análise crítica de cada um dos textos e no estímulo para publicá-los.

Clarice diz que a ideia inicial era criar diversos contos para só depois selecionar os melhores e pensar no lançamento deles. "Mas veio a(s) peste(s) ensinando que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come e que sim, estava na hora de criar o livro e publicar porque o principal eu havia conquistado: permanecer viva. E se a peste sanitária se alongar, ao menos a peste política podemos enfrentar, que a melhor maneira de afastar os monstros é olhando para baixo da cama. Eles detestam surpresas", reflete a autora.

Somos todos Caim está em pré-venda na Livraria Baleia, parceira da FestiPoa, custando R$ 38,00. A partir do lançamento oficial, o livro estará em todas as livrarias pelo preço de R$ 42,00.