Novela 'Salve-se quem puder' explora novos personagens em fase final

A estreia da nova fase de Salve-se quem puder - folhetim da faixa das 19h da Globo - é marcada por aventuras, romances, descobertas e reviravoltas. A comédia romântica, que se encaminha para a reta final nesta segunda-feira (19), passa a ser a única novela da emissora no ar com exibição de capítulos originais. As gravações foram feitas entre os meses de agosto e dezembro de 2020 seguindo todos os protocolos de segurança. As outras produções estão sendo reprisadas por conta da pandemia.

Escrita por Daniel Ortiz e com direção artística de Fred Mayrink, a novela mostra agora as personagens Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) correndo perigo nas mãos de Dominique (Guilhermina Guinle). Depois da descoberta de que uma das testemunhas do assassinato do juiz Vitório (Ailton Graça), em Cancún, está viva, a vilã inicia uma caçada para evitar que seja denunciada para a polícia.

Na missão de resgatar a liberdade e buscar por suas antigas identidades, Alexia, Kyra e Luna terão de superar muitos obstáculos que se entrelaçam com questões passadas da vida pessoal de cada uma delas. Novos personagens também serão apresentados na nova fase. Eles entram na história cruzando o caminho das protagonistas.