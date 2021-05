Luedji Luna e Zudizilla são atrações em eventos literários

Palavras em brasa: a literatura brasileira ontem, hoje e amanhã , ciclo de encontros online sobre literatura brasileira promovido pela TAG - Experiências Literárias, encerra-se nesta quinta-feira (13), com pocket show da cantora Luedji Luna e do rapper Zudizilla. A apresentação será transmitida pelo canal da TAG no YouTube, às 19h30min.

Logo após o show, às 20h, acontece a última programação do ciclo, Um clássico é um clássico: os livros que formam a nossa literatura, com Pedro Pacífico, idealizador do Book.ster, e os escritores Jeferson Tenório (de O avesso da pele) e Amara Moira (autora do livro autobiográfico E se eu fosse puta e doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp - com tese sobre Ulysses, de James Joyce).

O evento pode ser conferido através do link https://clube.taglivros.com/palavras-em-brasa , endereço onde os interessados também podem fazer a inscrição para participar. Todos os encontros receberão tradução em Libras. O ciclo Palavras em brasa: a literatura brasileira ontem, hoje e amanhã faz parte de uma programação especial que a TAG promovendo ao longo de maio em celebração à literatura nacional, abrangendo, ainda, o envio de livros escritos por autores brasileiros tanto no kit Curadoria quanto no Inéditos.