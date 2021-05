HBO exibe documentário sobre a epidemia de opioides

Estreia nesta terça-feira (11), às 22h, na HBO e HBO GO, o documentário O crime do século, do diretor Alex Gibney, vencedor do Oscar. A obra revela, através de uma investigação, como funcionava a indústria bilionária responsável pela epidemia de opioides nos Estados Unidos.

O documentário expõe graves acusações contra laboratórios farmacêuticos, lobistas e agências governamentais reguladoras que permitiram a superprodução, a distribuição imprudente e o abuso desses opioides sintéticos. Exploram, também, a origem, as proporções e as consequências dessa tragédia de saúde pública que foi uma das mais devastadoras da atualidade.

Dividido em duas partes, a primeira aborda como a indústria farmacêutica Purdue Pharma convenceu a Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA a aprovar o uso mais amplo de um analgésico que causa grande dependência. O negócio bilionário se consolidou à medida que as pessoas iam se tornando cada vez mais dependentes do medicamento.

Na Parte Dois, exibida na quarta-feira (12), no mesmo horário, às 22h, o marketing massivo do opioide sintético Fentanil resulta em uma análise que conecta a indústria farmacêutica e as políticas governamentais. Enquanto a epidemia de ópio matava 40 pessoas por dia nos Estados Unidos, o laboratório Insys Therapeutics subornava médicos para que prescrevessem mais da droga.

Em uma linha do tempo que mostra a ambição corporativa e as condutas ilegais, a produção do documentário combina histórias de tragédias pessoais narradas por profissionais de saúde, sobreviventes e familiares das vítimas, depoimentos de jornalistas, antigos e atuais funcionários do governo, advogados e representantes de laboratórios.

O documentário, que é uma produção original HBO Documentary Films e Jigsaw em parceria com The Washington Post e Storied Media Group, também conta com a participação de denunciantes e informantes, documentos vazados recentemente, entrevistas exclusivas e acesso aos bastidores das investigações.