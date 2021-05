Margs reabre ao público com mostras de Lia Menna Barreto e Bruno Gularte Barreto

Depois de reformas e readequações, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) anuncia sua reabertura ao público para hoje, mediante agendamento. O retorno das visitações ao prédio histórico (Praça da Alfândega, s/nº) tem como atrações duas exposições inéditas, ocupando oito galerias e o foyer do Museu.

Lia Menna Barreto: A boneca sou eu - Trabalhos 1985-2021 é a maior mostra da artista já realizada, reunindo centenas de peças produzidas ao longo de sua carreira. Já 5 Casas, por Bruno Gularte Barreto traz a público fotos, instalações e objetos relacionados a uma pesquisa artística que trata de temas como memória e autobiografia.

A visitação terá, no máximo, 15 espectadores simultâneos (sendo grupos de até 6 pessoas), com agendamento prévio nas modalidades Visita presencial sem mediação e Visita presencial com mediação, que deve ser feito pela plataforma Sympla . O período segue de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h), sempre com entrada gratuita. Para mediação, serão duas opções: das 11h às 12h e das 14h às 15h, de terça a sábado.

Conjunto extenso e abrangente

Lia Menna Barreto é uma das mais notáveis artistas da Geração 80 no Rio Grande do Sul, sendo desde os anos 1990 nome de ampla inserção no circuito brasileiro de arte contemporânea brasileira e mesmo internacional. A mostra Lia Menna Barreto: A boneca sou eu — Trabalhos 1985-2021 traça um panorama da trajetória de mais de 30 anos de uma produção pautada pela liberdade de trânsito e contaminações entre múltiplas linguagens e materiais, na intersecção entre arte, vida e cotidiano.

Com curadoria de Francisco Dalcol, diretor-curador do Margs, e Fernanda Medeiros, curadora-assistente, esta é a maior mostra já realizada da artista e a primeira a reunir um conjunto de obras tão extenso e abrangente de sua carreira. A ampla exposição ocupa todos os espaços expositivos do 1º andar do museu: as três galerias das Pinacotecas, as Salas Negras e a Sala Aldo Locatelli, além do foyer à entrada do prédio.

São objetos, esculturas, sedas, instalações, pinturas e desenhos, além de documentos e registros visuais que complementam e ampliam a experiência. Junto a obras do acervo do Margs, a montagem conta com empréstimos da Fundação Vera Chaves Barcellos (FVCB), do Museu de Arte Contemporânea do RS (Macrs) e de coleções particulares.

Um dos destaques é um trabalho em site specific de grande escala e inédito (5 metros de altura por 11 de largura), composto por centenas de peças e objetos. Intitulado Colar e instalado na galeria central das Pinacotecas, foi realizado especialmente para a exposição.

Nas Salas Negras, é apresentado Ratão (1993), uma das obras mais emblemáticas do acervo do Margs, junto a Diário de uma boneca (1998), conjunto de mais de 400 pequenas bonecas feitas em costura de trouxas de pano, restos de tecido e pedaços de outras bonecas. A primeira delas, a artista fez para a filha de então 3 anos; as demais foram surgindo uma a cada dia, sem que falhasse um dia sequer ao longo de mais de um ano, como um registro da condição da maternidade.

Já na Sala Aldo Locatelli, a série Ordem noturna (1996) ganha um resgate histórico com a exibição pela primeira vez de boa parte do conjunto das obras integrantes. E no foyer à entrada do museu, o público poderá conferir durante o período expositivo o processo de desenvolvimento do trabalho Máquina de bordar (1997), que consiste em um sistema de produção de bordado a partir do plantio e germinação de sementes de milho. Colocadas sobre tecido úmido, dentro de bandejas e sendo regadas, as sementes brotam com o passar dos dias, iniciando-se um bordado a partir das raízes.