Werner Schünemann conduz novo curso na Casa de Teatro de Porto Alegre

Estão abertas as inscrições para o curso Atuação para cinema e TV | Avançado II, com Werner Schünemann. As aulas online começam nesta terça-feira (11) e vão até 28 de agosto, nas terças-feiras, das 19h às 21h, e nos sábados, das 10h às 13h. Os encontros virtuais com o ator, diretor e roteirista serão transmitidos pelas plataformas digitais Casa de Teatro de Porto Alegre.

www.casadeteatropoa.com.br/casa-digital Através de diversos exercícios para aprimorar a arte de atuação na linguagem do audiovisual e com um número restrito de alunos, as aulas ao vivo serão gravadas para a posterior disponibilidade. Mais informações e inscrições no site

Nascido em Porto Alegre, Werner Schünemann é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Sempre em busca de novos desafios, Werner faz de sua inquietude uma aliada na arte de se reinventar. Desempenhou papéis marcantes como Bento Gonçalves, de A Casa das Sete Mulheres e o vilão Saulo, de Passione, ambas na TV Globo. Acumula em seu currículo mais de dez telenovelas, 15 longas, peças teatrais, séries e minisséries, além das obras em que foi diretor e roteirista.

Atuação para cinema e TV | Avançado II é indicado para pessoas que já possuem experiência em atuação, seja no segmento de produção audiovisual ou no teatro. É um curso prático, com experiências imersivas, tendo como base e apoio para as construções, autores como: Constatin Stanislavski e Harold Guskin. As aulas são conduzidas on-line e as experiências do processo são compartilhadas entre os colegas e o ministrante. Essa edição contará com visitas ilustres, de grandes artistas, para falar sobre temas referentes ao foco das aulas.

O curso irá trabalhar: