TV Brasil apresenta Farol da Solidão e belezas do litoral gaúcho

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Neste domingo (9), o programa Faróis do Brasil visita o Farol da Solidão, no Rio Grande do Sul, conhecido pela paisagem exuberante da qual faz parte. O episódio, inédito, vai ao ar na TV Brasil, às 18h30min.

Localizado entre os municípios de Mostardas (RS) e Palmares do Sul (RS), o Farol da Solidão ergue-se imponente sobre uma pequena vila de pescadores no Litoral. Tem a forma de torre cilíndrica em concreto, na cor vermelha, com lanterna, galeria e quatro contrafortes.

O Farol foi construído em 1929, quando a região ainda era totalmente inabitada. Especula-se que seu nome tenha vindo daquela época. Hoje, apesar das casas, pousadas e restaurantes nas proximidades, a torre ainda se encontra rodeada por natureza e por uma paisagem magnífica.

A equipe da atração traz imagens exclusivas dos equipamentos e do interior do Farol da Solidão, que não recebe visitas turísticas. O programa também registrou imagens aéreas do local e das belas praias da região.