'A filha do Dilúvio' expõe paradoxo entre povo das casas e povo das ruas

"Este livro, de ponta a ponta, consumiu um ano inteiro de trabalho, mais alguns processos de pousio, reescrita e revisão no primeiro ano da pandemia", avisa Miguel da Costa Franco sobre A filha do Dilúvio (Libretos, 208 págs., R$ 40,00). Ao todo, conta o escritor, foram dois anos de dedicação ao tema. Ele lança o romance nesta quarta-feira (12), às 19h, na live A sociedade em metástase, da Sala Libretos (pelo Facebook @libretoseditora ), em bate-papo com Leticia Wierzchowski e Rafael Guimaraens.

Narrando, no romance, as dificuldades de Rosa e Caçapava perambulando pelas ruas da capital dos gaúchos, o autor avalia que Porto Alegre não deva ser tratada como personagem do livro, pois julga que a história poderia se passar em qualquer cidade de porte médio ou grande no País. "É inevitável que Porto Alegre seja um ambiente muito palpável nas minhas histórias. Vivo aqui há mais de 50 anos, conheço bastante da cidade e transito por grande parte dela. Além disso, sou filho de um dos seus mais dedicados cronistas e historiadores (o advogado e professor Sérgio da Costa Franco), de modo que também fui transportado em vários momentos de minha existência para a Porto Alegre dos séculos passados", explica.

Para esse A filha do Dilúvio, o escritor esclarece que a pesquisa necessária foi com relação ao universo dos moradores de rua: "A cidade deles é vista de outro ângulo, é necessariamente outra, diferente da minha". Costa Franco ressalta que o tema da desigualdade "e desse determinismo de classes sociais que nos imobiliza em guetos" sempre o perturbou: "Não fomos capazes, como sociedade, de construir os meios para o pleno florescimento dos talentos individuais e para dar igualdade de oportunidades a todos. Somos um dos países mais desiguais do mundo e falar em meritocracia na nossa atual condição beira o ridículo. Desde cedo, pautei minha atuação política, e mesmo a minha atuação profissional, quando possível, no rumo da supressão das desigualdades. É natural, portanto, que esse tema tenha se imposto em minha literatura".

O autor também complementa que a história deste romance já nasceu com começo, meio e fim. "Mas foi uma colcha que se construiu a partir de quatro retalhos principais: um sonho que eu tive em que afloraram várias culpas por minha condição de classe média bem resolvida; uma experiência no exterior que aclarou em mim o quanto eu mesmo já estava indiferente em relação aos meus semelhantes em dificuldades extremas; uma entrevista com um trabalhador precarizado, em vias de perder a morada por não poder pagar o aluguel; e a eleição presidencial de 2018, onde um dos candidatos enfatizava haver no Brasil seis milhões de famílias sem teto e sete milhões de imóveis desocupados. Por ser mais espichada no tempo, a escrita de um romance está sujeita à subversão de nossos propósitos originais, face às intempéries que nos atropelam nesse período, preocupações novas que nos assaltam ou até circunstâncias externas que se sobrepõem. No meu caso, o tema da paternidade/maternidade acabou se impondo e atravessando a história originalmente projetada. Enriquecendo-a, a meu ver", detalha.

Doralice, a bebê parida por Rosa nas margens do arroio, é a "filha do Dilúvio". A concepção da capa é da editora Clô Barcellos, com escolha de fotografia de João Mattos: "Foram mérito da designer competente e reconhecida. A foto por si só é belíssima. Mais do que isso, ela é muito rica em detalhes que, imageticamente, conversam com o conteúdo e com o clima do livro. Aceitei-a de pronto como opção de capa. Para quem não é de Porto Alegre, um pequeno spoiler necessário: apesar de outros dilúvios metafóricos ou possíveis alegorias meteorológicas, o Dilúvio do título é o célebre arroio que cruza a cidade por uns 12 km desde o bairro Agronomia até a Praia de Belas, sempre contido entre os dois taludes da avenida Ipiranga".

Trazendo João e Sandra, um casal de classe média que retorna das férias em Punta Del Este, para a narrativa, Costa Franco estabelece o embate entre "o povo das ruas" e "o povo das casas", determinante para o romance. "Não fui eu quem chegou a esse paradoxo entre 'os dois povos'. Ao contrário, foi este gritante paradoxo que me invadiu. É inconcebível que não saibamos como sociedade dar condições mínimas de existência a todos os cidadãos. Que o bem-estar das pessoas não seja a prioridade número um de todos os governantes, independente da cor partidária. Nenhum tema pode ser considerado mais urgente, sob qualquer hipótese, do que a condição de desumanidade a que estão expostos os sem-teto. Qualquer outra demanda, seja de que categoria for, há de parecer um luxo despropositado. Ainda assim, o poder público tem sido mais algoz do que parceiro do povo das ruas."

O escritor acrescenta que o tema da obra o "invadiu" porque a cidade está novamente tomada de moradores de rua, "em especial após o desmanche dos programas de proteção social construídos ou ampliados de forma significativa e diversificada na era Lula/Dilma. Os governos Temer e Bolsonaro, ao congelarem o orçamento público para saúde, educação e moradia, ao reduzirem as aposentadorias e o poder de compra dos salários, ao nos isolarem do mundo civilizado e trazerem precariedade às relações trabalhistas, são diretamente responsáveis por essa hecatombe que se abateu sobre nossos concidadãos com a chegada mal administrada da pandemia. O fio da navalha é muito estreito para quem não dispõe de patrimônio, é muito fina a cortina que separa a relativa estabilidade do caos absoluto para quem não dispõe de posses ou estrutura familiar que os ampare".

Outra frase muito sintética da temática é um grito de Rosa: “Vai roubar de quem tem”. "É um pedido desesperado, mas é também um alerta para os mais afortunados. A falta de atitudes nesse campo só pode nos levar ao caos", frisa o autor.

O livro pode ser encontrado nas livrarias e no site www.libretos.com.br

"A ficção que pretende imitar a vida não pode desconhecer a realidade"

Gaúcho de Roca Sales, autor apresenta obra na live A sociedade em metástase da Sala Libretos

