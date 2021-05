'Serenata na janela' da Casa da Música POA promove recital virtual

Acontece neste domingo (9), às 19h, a terceira atração da temporada 2021 do projeto Serenata na janela. Em recital virtual, a Casa da Música POA (Gonçalo de Carvalho, 22) promove a apresentação dos músicos Izandra Machado, no violino, e Cleomenes Júnior, no saxofone. Eles irão interpretar música popular e erudita das janelas da instituição.

Izandra iniciou seus estudos na música no projeto Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, e já participou como bolsista de festivais no Brasil e no exterior. Atualmente é bacharelanda em Violino pela Ufrgs e sócia fundadora do Brota Lab – Laboratório de criação e comunicação para músicos da universidade. Cleomenes Júnior é saxofonista, flautista, compositor, arranjador, produtor musical e professor de música. Formado pela Ufrgs, está agora terminando a pós-produção de seu primeiro trabalho solo.

A Casa da Música POA vem proporcionando pelas redes sociais, desde junho de 2020, uma série de recitais com o objetivo de levar para a casa de cada espectador apresentações com diversos músicos e musicistas nacionais e internacionais. A iniciativa teve início com a impossibilidade da realização de eventos presenciais, que costumavam acontecer no espaço cultural antes da pandemia.