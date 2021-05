'Amazônia em chamas' expõe os números alarmantes do desmatamento

Estreia nesta semana no Brasil, pelo Telecine, o documentário Amazônia em chamas, do cineasta polonês indicado ao Emmy Michal Siewierski. O filme, já lançado no Canadá e Estados Unidos, mostra o impacto e o custo ambiental daquilo que comemos, relacionando o desmatamento com a indústria pecuária.

Fluente em português, o cineasta diz possuir forte conexão com o Brasil. Depois de 15 anos trabalhando na área da publicidade, decidiu dedicar a sua vida à criação de filmes que consigam beneficiar a humanidade e trazer mudanças positivas, combatendo a injustiça e aumentando a conscientização sobre questões importantes.

O documentário expõe os reais motivos dos incêndios florestais na Amazônia e a preocupante taxa de desflorestamento no País, que é o maior exportador de carne bovina no mundo. “Eu queria mostrar como as escolhas que fazemos sobre o que comemos e consumimos a milhares de quilômetros de distância impactam diretamente a floresta tropical”, diz Siewierski.

Produzido junto com os ativistas Moby e Peter Eastwood, o filme destaca como a ganância corporativa, o consumo global de alimentos e a corrupção política criam condições que estão prejudicando irreparavelmente o nosso ecossistema. A produção também conta com participações especiais e entrevistas de figuras que ajudam a compor a narrativa, como os brasileiros Xuxa, João Gordo, Luísa Mell e Eric Slywitch.

Já disponível no canal Telecine e em streaming pela Telecine Play, o documentário é distribuído pela Gravitas Ventures, empresa da Red Arrow Studios.