Sarau online comemora 70 anos de centro cultural

Nesta quinta-feira (6), às 20h, o evento online do Centro Cultural 25 de Julho terá o compositor Yanto Laitano. O Sarau do 25 em casa será transmitido pelo Facebook do Centro Cultural e ficará disponível para consultas posteriores.

Yanto Laitano é produtor, cantor e pianista graduado pela Ufrgs. Suas atividades artísticas incluem música erudita contemporânea, eletrônica, diversos gêneros da música popular, sobretudo o rock, música indígena e música para cena. Vencedor do Prêmio Tibicuera de Trilha Sonora em 2015, trabalha também como professor do curso de Produção Fonográfica da Unisinos. Sua performance no sarau será dividida em duas partes: músicas instrumentais escritas para piano solo e canções no formato voz e piano.

A apresentação online integra as comemorações dos 70 anos do Centro Cultural 25 de Julho. O espaço receberá contribuições espontâneas do público, que serão repassadas ao artista.