Festival de videoclipes recebe inscrições de produções do RS até 31 de maio

Estão abertas, até 31 de maio, as inscrições para o Lupa - Festival de videoclipes. O evento inédito procura dar visibilidade à produção de videoclipes produzidos a partir de 2019, no território do Estado. “Além da importância do fomento a esta nova cadeia da produção cultural, é preciso ressaltar que o foco do projeto é incentivar os artistas e bandas a se conscientizarem que o videoclipe é uma ferramenta fundamental para que seus trabalhos sejam divulgados e conhecidos pelo grande público”, declara Fernando Keiber, organizador do projeto.

Com recursos da Lei Aldir Blanc, serão oferecidos seis prêmios, com valores entre R$ 1.500,00 e R$ 4.000,00. Os clipes, sem limite mínimo de duração, poderão ser realizados por pessoas físicas e jurídicas, produtoras audiovisuais, videomakers, músicos e bandas. Os cinco primeiros lugares serão eleitos pelo júri do festival, além de um prêmio para o vídeo vencedor escolhido pelo público, que poderá votar nos preferidos pelo site www.lupafestival.com.br , a partir de 9 de junho.

A curadoria (formada por Fernando Keiber, Lanza Xavier, Henrique de Freitas Lima e Alexandre Mattos), selecionará 30 vídeos para a final. A mostra virtual dos selecionados e a premiação ocorrem no dia 15 de julho, pelo canal do YouTube do projeto.