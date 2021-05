Reality culinário 'Mestre do sabor' estreia sua terceira temporada

Estreia nesta quinta-feira (6), na TV Globo, depois da exibição da novela Império, a terceira temporada do reality culinário Mestre do sabor. O programa vai selecionar 18 chefs profissionais que irão mostrar suas habilidades na cozinha em sete fases da disputa: Prato de Entrada, Na Pressão, Duelos, Repescagem, Na Peneira, Semifinal e Final. Os participantes serão divididos em três times comandados pelos mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva.

A grande final do reality, prevista para julho, terá a participação ao vivo de quatro finalistas que disputarão o prêmio de R$ 250.000,00, além do título de Mestre do sabor. O chef Claude Troisgros, que comanda a atração desde a primeira temporada, com apoio do seu assistente Batista, afirma que a competição fica cada vez mais acirrada em decorrência da qualidade técnica dos participantes: “Eles entram com muita força, sabedoria e treinamento”.

A competição também será transmitida pelo GNT a partir de sexta-feira (7).