'O talentoso Ripley' é atração de projeto online nesta terça-feira

Com o crítico de cinema Roger Lerina e o escritor e professor Pedro Gonzaga, o tema do projeto Adaptação - Entre a literatura e o cinema, do Instituto Ling, na edição desta terça-feira é O talentoso Ripley. Na aula gratuita, eles analisam as diferenças e semelhanças entre o livro escrito pela autora norte-americana Patricia Highsmith (1955) e a adaptação para as telas dirigida pelo cineasta e roteirista inglês Anthony Minghella (1999).

Nas 336 páginas de O talentoso Ripley (relançado recentemente em nova edição pela editora Intrínseca, junto a Ripley subterrâno), Patricia apresenta Tom Ripley tentando se estabelecer em Manhattan após fugir de seu lar disfuncional. Bom de lábia, exímio imitador e piadista, praticante de furtos e pequenos golpes, ele recebe a oportuna missão de ir à Itália para convencer Dickie Greenleaf, o filho de um rico industrial, a voltar para casa e assumir os negócios da família.

Seduzido pelo estilo de vida refinado do playboy, Tom vê a relação de amizade entre os dois se complicar com a interferência de Marge, a típica boa menina americana, rica e apaixonada por Dickie. Ao perceber a rejeição do outrora amigo, ele dá vazão a seus desejos mais sombrios e rouba não só o dinheiro dele, mas também sua vida e personalidade.

A obra ganhou duas adaptações para o cinema. A primeira, com direção de René Clémente, foi lançada em 1960 e teve como protagonista Alain Delon. No Brasil, o filme ganhou o título O sol por testemunha. A segunda versão, que será debatida no encontro desta terça-feira (4), recebeu diversas indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro, além de ter garantido o prêmio Bafta de melhor ator coadjuvante para Jude Law.