Ufrgs lança ciclo de palestras virtuais com professores do IA

Começa nesta quarta-feira (5) o ciclo de palestras Conversas sobre arte, do Instituto de Artes da Ufrgs (IA) em parceria com o Departamento de Difusão Cultural da instituição de ensino (DDC). Ao todo, serão 5 encontros virtuais realizados pelos docentes da área de desenho Alfredo Nicolaiewsky, Jéssica Becker, Katia Prates, Laura Castilhos e Nara Amelia, que apresentarão suas trajetórias artísticas e temáticas relacionadas à história da Arte.

A palestra de estreia será ministrada pela professora e artista visual Laura Castilhos, que atua como ilustradora de livros infantis e juvenis. O encontro, intitulado Ilustração, por que não? Considerações sobre o fazer artístico e a pesquisa que transitam entre arte e ilustração, terá a apresentação de sua trajetória e abordará suas experiências na pesquisa e na extensão universitária.

A segunda edição do evento, que acontece na próxima quarta-feira (12), terá o professor Alfredo Nicolaiewsky falando sobre o projeto de curadoria e a exposição da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, no início de 2020.

Nara Almeida será a responsável por conduzir a palestra do dia 19 de maio, e os desenhos da natureza serão o ponto de partida da discussão com a professora. No dia 26, Jéssica Becker irá comandar o encontro problematizando a relação entre a linguagem do desenho e o espaço do ambiente. No dia 2 de junho, para encerrar o ciclo, Katia Prates apresentará imagens da arte ocidental para gerar a observação de pensamentos e ideias que podem constituir a representação da paisagem. Após o fim das palestras, os professores irão responder perguntas feitas pelo público através do chat.