Itamar Vieira Junior participa de debate sobre literatura brasileira contemporânea

O ciclo de encontros literários online Palavras em brasa: a literatura brasileira ontem, hoje e amanhã ocorre neste mês, promovido pela TAG - Experiências Literárias, maior clube de livros do País, com 70 mil assinantes em todo Brasil. Com tradução em Libras, o evento gratuito será transmitido pelo canal de YouTube da TAG, à noite, com a primeira apresentação nesta terça-feira (4).

A programação começa às 19h30min de hoje, com uma intervenção artística da slammer Mel Duarte, seguida, das 20h às 21h, por uma conversa virtual que traz o tema Por onde anda a literatura contemporânea brasileira. O papo será mediado pelo escritor e professor Luiz Maurício Azevedo, doutor em Teoria e História Literária (Unicamp), e traz como convidados os autores Itamar Vieira Junior, de Torto arado; a poeta Mel Duarte e a jornalista Socorro Acioli, mestre e doutora em Estudos de Literatura e autora de A cabeça do santo (2014), livro desenvolvido na oficina de escrita de Gabriel García Márquez.

Na próxima semana, também na terça-feira (11), das 20h às 21h, a agenda do ciclo traz à discussão a escrita criativa no Brasil. A editora da TAG Fernanda Grabauska entrevista o escritor Luiz Antonio de Assis Brasil, autor de 21 romances e ministrante da mais antiga oficina de criação literária do Brasil.

Para encerrar a programação, no quinta-feira (13), também às 20h, Pedro Pacífico, idealizador do Book.ster, um dos maiores perfis brasileiros do Instagram dedicado à área, comanda uma conversa sobre os clássicos que formam a literatura nacional. O debate tem participação de Jeferson Tenório (de O avesso da pele, ex-patrono da Feira do Livro de Porto Alegre ) e de Amara Moira (autora do livro autobiográfico E se eu fosse puta e doutora em Teoria e Crítica Literária pela Unicamp - com tese sobre Ulysses, de James Joyce).

