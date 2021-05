Instituto Ling volta a receber o público nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (3), o Instituto Ling (João Caetano, 440) volta a receber o público, retomando as visitações à mostra cronológica Decupagem, de Iole de Freitas. A exposição reúne 29 obras e 90 documentos da artista plástica mineira.

Para garantir a segurança de todos, o acesso ao centro cultural será feito somente com agendamentos pelo site www.institutoling.org.br , permitindo entrada gratuita de grupos de até cinco pessoas por vez, até o dia 29. A instituição disponibiliza horários sem mediação de segunda a quinta-feira, das 14h às 19h; e, com mediação, nas sextas-feiras, às 16h30min e às 18h30min; e nos sábados, a partir do dia 15 de maio, às 15h, às 16h30min e às 18h30min.

Exclusivamente no próximo sábado, a atração também poderá ser conferida de uma maneira diferente. Somente nesta data, os espectadores poderão participar de uma visita guiada experiencial, com intervenções performáticas dos artistas Ana Bezzi, Lucas Saccon e Roberta Fofonka, do Movimento Sinergia, propondo reflexão sobre corpos estáticos e corpos em movimento. Estão disponíveis os horários das 15h ou 17h, para agendamento no site da instituição, com ingressos a R$ 10,00 (meia-entrada) e R$ 20,00 (inteira).