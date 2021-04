Villeroy lança clipe de canção gravada ao vivo em 1998 na França

Antonio Villeroy completa 60 anos de vida, sendo 40 deles dedicados à música Em 2021,. Em 1981, o cantor, compositor e produtor musical gaúcho nascido na cidade de São Gabriel prestou seu exame na OMB (Ordem dos Músicos do Brasil) e realizou seu primeiro trabalho musical remunerado, a trilha da peça O Encontro no Bar de Bráulio Pedroso, composta em parceria com o pianista Fernando Corona para uma montagem da Companhia Teatro Novo, de Porto Alegre, com direção de Ronald Radde.

De lá pra cá, Villeroy lançou 10 álbuns e um DVD, realizou 18 turnês pela Europa e foi gravado por mais de 120 artistas de diversas partes do mundo. Como produtor, idealizou e produziu o Brasil Festival, de 1996 a 2006, na cidade de Sanary Sur Mer, no Sul da França; lançou discos de outros artistas pelo seu selo PIC Music, com shows no Rio de Janeiro; e ainda realizou duas temporadas do projeto Noites Especiais Sgt Peppers em Porto Alegre; além do Sons de Verão, na praia de Atlântida, trazendo para o Estado nomes como Angela Rorô, Chiara Civello, Ed Motta, Ivan Lins, Leila Pinheiro, Mafalda Minnozzi, Toninho Horta e Toquinho.

videoclipe da música Diabaria (parceria com Bedeu), gravado ao vivo em 1998, no Brasil Festival, em Sanary Sur Mer Para comemorar a efeméride, o músico preparou uma série de lançamentos, que inclui gravações antigas nunca lançadas, dois novos DVDs gravados ao vivo, um disco de inéditas e três singles em duo com artistas do Brasil, França e Itália. O primeiro deles é nesta sexta-feira (30): o, com direção de Renato Falcão.

O roteiro de eventos seguirá em 7 de maio, com o lançamento do álbum Antonio Villeroy, ao vivo em Sanary, com 10 faixas. Mensalmente, até dezembro, ocorrem outras novidades. Na próxima quarta-feira (5), o Jornal do Comércio publica mais detalhes, junto a uma entrevista com Villeroy.