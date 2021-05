Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz participa do Roda Viva

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, será o entrevistado do Roda Viva na próxima segunda-feira (3). Além da apresentadora Vera Magalhães, participarão da sabatina Fábio Zambeli, analista-chefe do Jota Jornalismo; Julia Lindner, repórter do jornal O Globo; Julia Chaib, repórter de política da Folha de S. Paulo; Flávio Costa, editor do UOL; e Basilia Rodrigues, analista de política da CNN Brasil. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso. A edição vai ao ar na TV Cultura, site da emissora , Twitter, Facebook, YouTube e LinkedIn.

Ex-governador do Amazonas, um dos estados mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus, ao ser eleito para presidir a CPI, Aziz prometeu total isenção nas investigações. Também declarou que a Comissão não se deixará levar por tentativas de vingança entre adversários políticos.

Segundo o senador, a CPI cumprirá seus objetivos de apurar responsabilidades na crise que resultou em centenas de milhares de mortes e no colapso do sistema de saúde em diversos estados.

Entre outros pontos, a comissão vai investigar as denúncias de falhas do governo federal na compra de vacinas, que já poderiam ter sido entregues e teriam permitido avançar no programa de imunização. Também pesam sobre o governo as acusações de incentivo ao uso de medicamentos de ineficácia comprovada contra a Covid-19 e de não apoiar as medidas de isolamento, implantadas nos estados e municípios.