Mostra documental retrata herança afro-açoriana cultural na Península do RS

Em Mostardas e Tavares, cidades da Península (no Litoral Médio do Estado, entre a Lagoa dos Patos e o Atlântico), destacam-se quatro manifestações culturais: o Ensaio de Pagamento de Promessa Quicumbi; os Ternos Juninos de Santos Padroeiros e de Reis; a Festa do Divino Espírito Santo e as Corridas de Cavalhadas.

O projeto Arte Encontro da Cultura Afro-Açoriana documentou essas tradições, em uma mostra audiovisual sobre os rituais de origem africana e luso-açoriana, revelando singularidades de personalidades e das expressões artístico-culturais da região. O material está disponível no site da Rota Açoriana

Para marcar o lançamento do projeto, será realizada uma live nesta quinta-feira (29), às 20h, com a participação do músico e produtor cultural Marco Araújo e do agente cultural Ivo Ladislau. A transmissão ocorre pela página do Ponto de Cultura Coração de Tambor no Facebook

Coração de Tambor é um Ponto de Cultura localizado em Tavares que tem como intenção manter viva a riquíssima cultura Quicumbi, manifestação única no Rio Grande do Sul e que há mais de 260 anos vem mantendo a realização de seus ensaios de pagamentos de promessas. Também tem seu foco na valorização da cultura açoriana praticada na Península.

A mostra virtual Arte Encontro da Cultura Afro-Açoriana consiste de apresentações musicais e palestras, reunindo personalidades culturais representativas da Península e do Litoral Norte do Estado. As gravações da programação artística ocorreram no Auditório José Mathias Velho, em Mostardas, nos dias 24 e 25 de março, sem a presença de público e dentro das normas de segurança estabelecidas pelo Estado e municípios envolvidos, conforme preconiza a OMS.

Personalidades do projeto

Jorge Paulo Martins Silveira, comandante das corridas de Cavalhada de Tavares, que encena batalha entre Mouros e Cristãos

FELIPE JANICSEK/DIVULGAÇÃO/JC