Farol Santander reabre para visitas presenciais nesta terça-feira

De acordo com o novo decreto do Governo do Estado , o Farol Santander Porto Alegre reabre nesta terça-feira (27) para visitações presenciais. Das 12h às 18h, os visitantes poderão voltar a frequentar o centro cultural e conhecer a segunda exposição inaugurada em 2021, Naturezas imersivas

Tendo como tema a relação entre arte e natureza, a mostra reúne 13 obras - fotografias, esculturas, instalações imersivas, áudio-poemas e videoinstalações - dos artistas brasileiros Katia Maciel, Raquel Kogan, Rejane Cantoni e Ricardo Siri. Com curadoria de Daniela Bousso e direção geral de Luciana Farias, a exposição inédita ocupa a galeria do 2º piso do histórico edifício localizado na Praça da Alfândega no Centro Histórico da Capital (Sete de Setembro, 1.028). Explorando diferentes linguagens artísticas, a seleção desperta a sensibilidade do espectador para as questões ambientais.