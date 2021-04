Parque da Revolução Federalista será construído em Santa Clara do Sul

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Na semana passada, o prefeito de Santa Clara do Sul (RS), Paulo Kohlrausch, recebeu a conclusão do projeto arquitetônico do Parque Temático da Revolução Federalista, orçado em mais de R$ 1 milhão. O objetivo da proposta é valorizar a história e homenagear os 50 colonos santa-clarenses e demais famílias que venceram os maragatos na batalha de 28 de maio de 1895.

Construído pela empresa Lagom Estúdio de Arquitetura, cuja proprietária é a santa-clarense Djúlia Marder, o projeto visa revitalizar o atual espaço em alusão ao combate vitorioso e oportunizar um local mais amplo e bem estruturado que permita o acesso ao conhecimento e conservação da memória local.

Além de um marco em homenagem ao episódio, o prefeito destaca que o Parque Temático é uma das obras que integram o Plano de Turismo do município, para desenvolver a economia local e gerar mais emprego e renda à comunidade: “Assim como no prédio da antiga fumageira, que foi comprada pelo município e será transformada num Centro de Eventos e de Agrotecnologia, queremos valorizar a história e materializar a luta dos antepassados em defesa do nosso município”.

O Parque Temático contará com a narrativa da Revolução Federalista em contexto nacional (1893-1895) e especificamente sobre o combate vitorioso dos colonos santa-clarenses contra os maragatos. Também terá um espaço para a realização de eventos de pequeno e médio porte ao ar livre, amplo estacionamento, espaço de convivência social, área de contemplação da paisagem urbana da cidade, espaço ecumênico, acessibilidade e todo um trabalho de paisagismo e sustentabilidade.