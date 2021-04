Oscar revela títulos ganhadores no domingo à noite

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A representatividade deve ser, mais uma vez, a marca do Oscar, cuja cerimônia de premiação de 2021 ocorre em formato híbrido neste domingo (25), a partir das 21h. Em função da pandemia, a apresentação da 93ª edição será feita de três lugares diferentes: além do Dolby Theater, que sedia o evento desde 2001, os espaços escolhidos foram a Union Station Los Angeles e o Highland Center em Hollywood. Indicados radicados na Europa terão a opção de receber as estatuetas pessoalmente em sedes localizadas em Londres e Paris.

A Academia confirmou a lista de apresentadores que inclui estrelas como Brad Pitt, Laura Dern, Regina King, Joaquin Phoenix, Halle Berry, Renée Zellweger e Reese Witherspoon. Os filmes Nomadland, Mank, Meu pai, Judas e o Messias Negro, O som do silêncio e Os sete de Chicago lideram a lista de indicados às estatuetas deste ano. Ao todo, são 57 filmes disputando em 23 categorias.

Pela televisão, a TNT começa a transmissão às 20h, sob o comando de Carol Ribeiro e Tiago Abravanel. Os apresentadores vão receber virtualmente convidados especiais, mostrar curiosidades dos indicados e levar imagens ao vivo de Los Angeles com todos os preparativos da grande noite.

Já na Globo serão duas transmissões ao vivo. A primeira, exclusiva do Globoplay e aberta também para não assinantes, começa às 20h, e terá comando de Marcelo Adnet (homenageia José Wilker, morto em 2014), ao lado dos humoristas Luciana Paes e Paulo Vieira. A plataforma também disponibiliza o sinal que vai ao ar no G1, a partir das 19h30min. Ainda haverá a participação de nomes como Eduardo Sterblitch e Lucio Mauro Filho, durante o tapete vermelho e a cerimônia de entrega dos prêmios.

A TV Globo começa a exibir a premiação após o Big Brother Brasil, com condução de Maria Beltrão e comentários de Dira Paes e Artur Xexéo. A emissora, que terá flashes ao vivo no Fantástico, passará uma edição dos melhores momentos da festa logo após a entrega do último prêmio.