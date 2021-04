Concertos Comunitários Zaffari traz clássicos do cinema

YouTube Um dos espetáculos mais tradicionais do Estado, o Concertos Comunitários Zaffari acontece de forma online neste domingo (25). A transmissão ocorre às 18h, nos canais do Facebook do Grupo Zaffari, de forma gratuita e com livre acesso.

Em tempos de distanciamento social, o espetáculo continuará se transformando para seguir levando cultura para todos os gaúchos. Neste mês, a apresentação terá como tema Clássicos do cinema, tendo a Orquestra de Câmara do Theatro São Pedro sob regência do maestro Evandro Matté e a participação especial dos cantores Gabrielle Fleck e Daniel Germano e do bailarino Thiago Ruffoni.

Para garantir a maior segurança de todos, o espetáculo será gravado no Teatro do Bourbon Country, seguindo os protocolos sanitários necessários para prevenção da Covid-19.

Patrocinado pelo Grupo Zaffari desde 1987, os Concertos Comunitários levam música de concerto de forma gratuita às comunidades gaúchas. A iniciativa está focada na visão de que a arte dos grandes mestres da música de concerto e popular têm um grande apelo sobre as pessoas. O maestro Frederico Gerling Jr. imprimiu entusiasmo, amor e alegria aos espetáculos; aspectos que até hoje norteiam as apresentações. Desde 2014, a regência e a direção artística dos concertos são conduzidas pelo maestro Evandro Matté. A série apresenta espetáculos aos mais diferenciados públicos. Alguns deles são temáticos e contam também com solistas nacionais e internacionais.