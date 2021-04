Após recorde de público, Fantaspoa divulga vencedores de sua 17ª edição

O Fantaspoa divulgou, nesta segunda-feira (19), os vencedores das mostras competitivas de sua 17ª edição. O longa argentino História do oculto, de Cristian Ponce, foi escolhido o melhor filme na mostra ibero-americana, enquano Jumbo, de Zoé Wittock (FRA/BEL/LUX) foi o principal premiado na mostra internacional. Foram apontados também os vencedores nas competições de curtas-metragens e no júri popular (ver lista abaixo).

O festival, encerrado no último domingo, bateu o recorde de público, com mais de 80 mil espectadores, sendo 58 mil visualizações de filmes e 22 mil acessos às atividades paralelas. Segundo a organização, o número representa um aumento de 20% em relação à edição anterior do Fantaspoa. Em decorrência da alta procura, o evento continuará exibindo 90 curtas selecionados e dois longas-metragens nacionais (Entrei em pânico ao saber o que vocês fizeram na sexta-feira 13 do verão passado, de Felipe M. Guerra, e A nau dos loucos: mergulho e decolagem de Pazucus, de Gurcius Gewdner) até o dia 25 de abril.

O Fantaspoa exibiu, ao todo, 160 filmes, sendo 57 longas e 103 curtas-metragens, oriundos de 40 países. Entre os dias 9 e 18 de abril, a plataforma de streaming Würlak foi palco da programação, que contou com quatro premières mundiais e mais de 100 estreias na América Latina, além de 29 debates com os artistas dos filmes exibidos.

PREMIADOS NA 17ª EDIÇÃO DO FANTASPOA

Competição de Curtas-Metragens

Prêmio da Crítica ACCIRS - Associação de Críticos de Cinema do RS

(Jurados: André Kleinert, Caroline Zatt e Daniela Strack)

Melhor Curta-Metragem Nacional: A barca, de Nilton Resende

Melhor Curta-Metragem Internacional em Live-Action: Figurant, de Jan Vejnar

Melhor Curta-Metragem Internacional de Animação: Genius Loci, de Adrien Mérigeau

Competição Ibero-Americana

(Jurados: Domício Grillo, Márcia Deretti e Marina Kerber)

Melhor Ator: Pepe Soriano (Noturna - A Noite do Velho Homem)

Melhor Atriz: Marilú Marini (Noturna - A Noite do Velho Homem)

Melhor Roteiro: Cristian Ponce (História do Oculto)

Melhor Direção: Rodrigo Aragão (O Cemitério das Almas Perdidas)

Melhor Filme: História do Oculto, de Cristian Ponce

Menção Honrosa: Os Que Voltam, de Laura Casabe. Pela forma com que retrata as protagonistas e temas do universo feminino no cinema fantástico e pela construção estética das imagens.

Competição Internacional

(Jurados: Beatriz Saldanha, Fernando Sanches e Renné França)

Melhor Ator: Numan Acar (Nas Sombras)

Melhor Atriz: Najarra Townsend (A Cabeleireira)

Melhores Efeitos Especiais: Christopher Alender e Nick Lively (Ritos Ancestrais)

Melhor Direção de Arte: Alessandro Marvelli (Este Jogo Se Chama Assassinato)

Melhor Roteiro: Roberto De Feo, Lucio Besana e Margherita Ferri (O Ninho)

Melhor Direção: Junta Yamaguchi (Dois Minutos Além do Infinito)

Melhor Filme: Jumbo, de Zoé Wittock

Menção Honrosa:

Cisto, de Tyler Russel: Melhor Banho de Pus

Benny Loves You, de Karl Holt: Melhor Massacre

Dancing Mary, de SABU: Pelo uso da fotografia como função narrativa.

Júri Popular

(Jurados de Curtas-Metragens: André Assis, Bruna Altafini e Rayane Martins)

(Jurados de Longas-Metragens: Brenda Noato, Carolina Moreira e Eduardo Lenhardt)

Melhor Curta-Metragem Nacional: AzulScuro, de Evandro Caixeta e João Gilberto

Melhor Curta-Metragem Internacional em Live-Action: Moment, de Geoffrey Uloth

Melhor Curta-Metragem Internacional de Animação: Un Couer d’Or, de Simon Filliot

Melhor Longa-Metragem: Dois Minutos Além do Infinito, de Junta Yamaguchi