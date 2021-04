Roberto Carlos completa 80 anos nesta segunda-feira

O Fantástico, na Rede Globo, na noite deste domingo (18, às 20h), elenca sucessos de que Roberto Carlos servem como trilha sonora na vida de todos os brasileiros, embalando momentos emocionantes e inesquecíveis. A reportagem é uma homenagem aos 80 anos que o Rei completa nesta segunda-feira (19).

Ao longo do programa jornalístico, artistas de diferentes gerações, como Erasmo Carlos, Caetano Veloso, Alcione, Frejat, Marilia Mendonça, Melin, Skank, Vanessa da Mata e Vitor Kley terão a oportunidade mandar a ele o seu recado e cantar um trecho da sua música preferida entre tantas da vasta discografia do cantor. O Fantástico ouviu também especialistas, pesquisadores e críticos musicais para entender os atributos que fazem de Roberto Carlos o maior cantor brasileiro de todos os tempos. São mais de mil músicas do Rei cadastradas no ECAD e das 20 mais tocadas pelo órgão responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos seus autores, 16 são fruto da parceria entre Roberto e Erasmo.

Nesta segunda-feira (19), o Itaú Cultural também festeja o aniversário de 80 anos de Roberto Carlos no site itaucultural.org.br . Com depoimentos feitos especialmente para a data, os cantores Tom Zé, Zeca Baleiro, Odair José, Iara Rennó, Erika Martins e Ronnie Von revelam suas músicas favoritas do aniversariante e as lembranças marcantes que têm dele. As canções escolhidas ficam disponíveis no Spotify do Itaú Cultural

"Quando penso nele, antes de qualquer coisa, penso em como é bom cantor, afinado, preciso, econômico. E me lembro das férias que passávamos em Arari, interior do Maranhão, ouvindo os discos que saíam sempre em dezembro", conta Baleiro. Odair José, que elegeu Quero que vá tudo pro inferno como sua preferida, é um saudosista ao falar sobre sua relação com o aniversariante: “Pensar no Roberto é lembrar da minha juventude, dos meus primeiros sonhos e de como foram maravilhosas aquelas tardes de Domingo”.

Roberto Carlos no site da instituição Outros convidados a revelar suas memórias afetivas sobresão as apresentadoras Regina Casé, Fernanda Gentil e Sarah Oliveira (ex-MTV), o poeta Sérgio Vaz, os atores Áurea Maranhão e Gabriel Leone, e os jornalistas culturais Pedro Alexandre Sanches e Jotabê Medeiros. Prestes a lançar o livro Roberto Carlos – Por isso essa voz tamanha (Todavia), Medeiros chama a atenção para a versão original da canção As curvas da estrada de Santos e como ela mostra, em suas palavras, um arranjo ardido e desafiador dentro do repertório do músico.

A premiada artista plástica Beatriz Milhazes, que ganhou uma ampla exposição sobre sua obra no Itaú Cultural e no Masp, também foi convidada a prestar uma homenagem ao cantor. Ela vai reapresentar uma gravura que fez especialmente para celebrar os 50 anos de carreira do Roberto Carlos, em 2009.