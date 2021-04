Mais cinema fantástico online neste fim de semana

XVII Fantaspoa se encerra no domingo (18), exibindo filmes pela plataforma Darkflix/ Wurlak , mas, nesta sexta-feira, também abre a 11ª edição do Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico. O segundo evento vai até 29 de abril, também em formato online, via plataforma Belas Artes à La Carte, com acesso em todo território nacional.

A sessão de abertura do Cinefantasy ocorre às 18h, com a exibição do aguardado Horror Noire: a História do Horror Negro, documentário inédito no Brasil sobre a presença - ou ausência - de negros nos filmes de terror na história do cinema. O grande homenageado desta edição é o diretor Neville D'Almeida (A Dama do Lotação, Matou a família e foi ao cinema, Navalha na carne).

O festival apresenta uma seleção com mais de 150 filmes nacionais e internacionais de 70 países, com 15 mostras competitivas (2 longas e 13 de curtas, entre elas as mostras Mulheres Fantásticas, Fantástica Diversidade e a novidade deste ano, a mostra Fantastic Black Power), concorrendo ao Troféu José Mojica Marins.