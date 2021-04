Peça 'Malak' leva a pessoa com deficiência para os palcos virtuais

Atração online e gratuita, o espetáculo inclusivo Malak: Um outro mundo é possível, tempo de sonhos será transmitido pelo YouTube e Facebook da Associação Legato de Canoas (RS) nesta sexta-feira (16), às 20h. Escrita e dirigida por Renata Flores, a montagem adaptada para a internet aborda a temática do autismo e é estrelada por artistas com e sem deficiência.

Reunindo música, teatro, dança e arte circense, a peça conta a história de um menino autista que não consegue socializar com seu grupo do circo. Malak decide então viajar até a cidade grande em busca de aventura. Com uma hora de duração, a peça conta com recursos de Libras e audiodescrição.