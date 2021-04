Novo single de ZéVitor, 'Vamo nessa' traz sonoridade leve e despojada

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

YouTube Spotify Dando continuidade ao ritmo de lançamentos nesse primeiro semestre de 2021, o cantor e compositor ZéVitor leva às plataformas digitais seu novo single, Vamo nessa. A faixa virá acompanhada de um videoclipe, e o lançamento será marcado por um chat nesta quinta-feira (15), às 18h, no. É possível também acessar o pre-save da faixa no

Escrita em parceria com Gabrieu, a faixa traz um samba funk na linha de Seu Jorge e Lenine, em um clima despojado e alto astral. O arranjo é construído em torno de baixo, bateria eletrônica e naipe de metais, com um resultado leve e dançante. A letra reflete um ZéVitor disposto a tudo, menos se aborrecer, buscando combinar a sonoridade aberta e brilhante com uma leveza de rima e vocabulário.