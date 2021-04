TAG anuncia autores renomados para time de curadores em 2021

A TAG - Experiências Literárias apresenta um time renomado do universo das letras e das artes entre seus curadores para o Kit Curadoria em 2021. Em abril, quem indica a obra enviada para os 30 mil assinantes do clube Curadoria é a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, que sugere o última título de um dos maiores escritores norte-americanos da segunda metade do século XX. O livro, que começa a chegar aos assinantes nesta semana, traz como tema o combate de um homem a seus dois inimigos invisíveis: a epidemia de pólio que assola os Estados Unidos e a culpa da sobrevivência em tempos de guerra e caos.

Até o fim do ano, os assinantes da TAG receberão obras indicadas pela autora Conceição Evaristo; pela jornalista, mestre e escritora Socorro Acioli e pela atriz, compositora e roteirista Clarice Falcão. Completam o elenco de curadores o músico e escritor angolano Kalaf Epalanga (autor de Também os brancos sabem dançar e conhecido como o embaixador do ritmo kuduro no mundo) e Jeferson Tenório, autor de O avesso da pele e patrono da última Feira do Livro de Porto Alegre.