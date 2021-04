Diogo Nogueira e Fabiana Cozza se unem à Brasil Jazz Sinfônica na TV Cultura

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Neste domingo (11) vai ao ar o concerto inédito da Brasil Jazz Sinfônica com a participação de Diogo Nogueira e Fabiana Cozza, e regência do maestro Fábio Prado. Com apresentação de Chris Maksud, é exibido às 23h, na TV Cultura.

O show inédito, gravado na Sala São Paulo, faz parte dos Encontros Históricos, série em parceria com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e que recebe sempre dois convidados. Esse concerto aconteceu na fase de reabertura das salas de espetáculos, com público presencial.

No repertório, canções como Chega de Saudade; Eu Sei Que Vou te Amar; Flor de Lis; O Que É O Que É; Força Estranha; Clareou; Me Deixa Em Paz; e Vila Esperança, entre outras.