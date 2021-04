Galeria Bublitz recebe exposição com telas de Flávio Scholles

A exposição Quadros que falam, do artista gaúcho Flávio Scholles, abre a programação 2021 da Bublitz Galeria de Arte. Com obras que retratam a colonização alemã, o êxodo, a cidade e as origens, Scholles estará representado com 23 quadros, que refletem a trajetória do artista em diferentes estilos, temáticas e dimensões. A exposição poderá ser conferida a partir do dia 10 de abril na página da Galeria Bublitz ou presencialmente na Av. Neusa Goulart Brizola, 143, em Porto Alegre, na medida em que seja permitido pelas medidas de combate ao coronavírus do governo gaúcho.

Com mais de 10 mil telas distribuídas em centenas de lugares mundo afora e com um respeitável acervo em seu atelier, transformado em ponto turístico em Morro Reuter, no interior do Rio Grande do Sul, Scholles já realizou duas exposições individuais, em 1995 e 1998, e participou de três coletivas na Bublitz Galeria de Arte, em 2011, 2014 e 2018. Em Quadros que falam, sua efervescência artística está representada em obras que expressam a colheita, as moças do interior, a crítica social, as construções populares e até um aobra criada já no contexto da pandemia, em 2020, chamada Semeador em tempo de Covid-19.