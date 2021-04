Avançam as reformas no Margs

Fechado à visitação pública desde dezembro de 2020 para poder receber a atual reforma em andamento, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) entrou abril com etapas já cumpridas em três melhorias de preservação e segurança: adequação ao Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio (PPCI); substituição do sistema de climatização; e restauração arquitetônica da parte superior do histórico prédio.

Em março, o museu obteve o Alvará do seu PPCI (Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio), que certifica que a edificação se encontra em condições de segurança em conformidade com a Legislação, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do RS e normas quanto à prevenção de incêndio. O PPCI consiste em medidas e adaptações que visam prevenir e evitar riscos de incêndio e permitir o abandono da edificação em caso de emergência.

Na reforma do sistema de climatização do Margs, boa parte dos trabalhos no interior do museu está em fase de conclusão. O sistema de climatização já recebeu a substituição das tubulações, o que permitirá a liberação dos espaços expositivos e de visitação pública. A próxima etapa envolve a instalação dos equipamentos, já em andamento e com os trabalhos concentrados nas casas de máquinas.

Já na parte da reforma arquitetônica em andamento, o momento é de restauração dos Torreões, as quatro torres da parte superior do prédio. Paredes, janelas e portas estão passando por restauro. Na parte externa, a reforma é mais visível, sobretudo da rua, por conta dos andaimes instalados para os trabalhos de revitalização, impermeabilização e pintura da cobertura e fachada dos Torreões, além da renovação do sistema de escoamento de água da chuva.

Na operação do Margs, o Núcleo de Conservação e Restauro funciona nos Torreões 1 e 2, com laboratórios para manutenção e reparo de obras de arte do acervo. O Torreão 3 é utilizado para oficinas e cursos. E o Torreão 4 abriga parte do acervo do Museu, tendo sido adaptado para operar nas condições de reserva técnica.

Ao custo de R$ 4,7 milhões, a reforma do Margs está sendo executada pela empresa Arquium Construções e Restauro, com projeto de restauro da empresa Perene Cultural. A obra é contratada e supervisionada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE) e a Secretaria de Obras e Habitação do Estado do RS.