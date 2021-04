Fábrica do Futuro promove debate com o tema 'O autismo e a arte'

Na sexta-feira (9), a partir das 19h, a Fábrica do Futuro realiza uma live trazendo o tema O autismo e a arte, fechando a semana que marca o Dia Internacional de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 02 de abril. A transmissão, via canal do YouTube da Fábrica do Futuro, contará com participação da cantora, compositora, musicoterapeuta e pós graduada em Autismo e Inclusão Escolar e Social, Graziela Pires, que irá apresentar o Projeto Uma Sinfonia Diferente RS. Participam também da conversa Francisco Hauck, que é sócio fundador da Fábrica e compositor e idealizador do curta-metragem musical Boy in The Woods, e Mara Rubia Ritter, psicóloga e nutricionista mestre em psicologia, que também coordena grupo de pais que participam do Projeto Uma Sinfonia Diferente RS. A conversa será mediada pelo jornalista da Fábrica do Futuro, Lúcio Brancato.

Durante a live serão discutidas e apresentadas as duas iniciativas que tem na arte o fio condutor para o desenvolvimento de habilidades, socialização e melhora na qualidade de vida em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Conhecer os respectivos impactos positivos já revelados com essas experiências tem a intenção de ampliar novos olhares e trazer análises de pessoas diretamente envolvidas no processo de melhora e inserção social de famílias envolvidas no espectro.

O Projeto Uma Sinfonia Diferente RS, coordenado pela Graziela Pires, realiza com sua equipe multidisciplinar e voluntários o atendimento de crianças e jovens com TEA, além de suas famílias. O projeto tem como objetivo auxiliar por meio da arte o desenvolvimento da saúde e bem-estar, promovendo o protagonismo das pessoas com autismo, valorizando seus potenciais, conquistas e evoluções.

O Sinfonia tem caráter social e cultural acolhendo hoje 50 famílias de baixa renda e promovendo, com a musicoterapia, uma experiência muito rica de inclusão e de disseminação de informações e conhecimento sobre o TEA. As crianças e jovens têm acesso a instrumentos musicais, músicas, socialização e alcance de novas percepções para elas e familiares. Ao fim de cada ano acontece sempre uma grande apresentação de um Musical onde todas participam tendo ainda a experiência de viverem juntas toda a magia do palco e do carinho do público.

Boy in the Woods é um curta-metragem animado de dez minutos, onde cada passo do menino numa floresta - alegoria para o mundo interior de uma criança no espectro - é guiado por compassos musicais. Através da força da música e sua capacidade de criar narrativas e sensações diferentes a cada compasso, neste Conto Musical o menino explora o desconhecido e quem assiste vai descobrindo seus pensamentos fragmentados e sua relação com o pai. Idealizado e composto por Francisco Hauck, a animação faz parte de uma série de Contos Musicais escritos pelo compositor, onde o áudio é usado para pintar cenários, descrever ações e personagens.