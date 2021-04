Festival Durante, chega à 11ª edição com questionamentos em formato online

Como o artista se relaciona com seu próprio corpo e quais as associações políticas existentes nesta conexão. A 11ª edição do Festival Durante, (a vírgula é parte do nome), criado por Cesco Napoli, Luan Nobat e outros artistas, em Belo Horizonte, homenageia o evento Do corpo à Terra, que foi parte da Semana de Vanguarda em 1970. Em 2021, a mostra acontece totalmente virtual, entre 8 e 12 de abril de 2021, por meio do site oficial do evento . A curadoria é dos artistas Paulo Nazareth, Shima e Camila Buzelin, com coordenação da pesquisadora Yacy-Ara Froner. As mesas e debates estarão disponibilizadas nas redes sociais do festival.

Nos dias 8, 9 e 12 de abril, sempre às 19h, acontecem mesas virtuais de debates, transmitidas pelo canal do Youtube do Festival Durante,. Nesta quinta-feira (8) Francesco Napoli, Yacy Ara Froner e Marília Andrés Ribeiro, com mediação de Michelle Barreto, falam sobre o festival, explicando um pouco mais da programação e sobre os artistas e obras escolhidas. Na sexta-feira (9), com mediação de Francesco Napoli, os pesquisadores Ana Cecília Soares, Guilherme Bueno e Rita Lages conversam sobre Itinerário Crítico. Na segunda-feira (12), o assunto é Do Corpo à Terra 50 anos depois, com os convidados Celso Favaretto e Maria Angélica Melendi, com mediação de Yacy-Ara Froner.

Estão programadas também três rodadas de conversas com os artistas selecionados, para explanação sobre seus trabalhos, intenções e percursos. Elas acontecem de 8 a 11 de abril, às 21h, no perfil do Festival Durante, no YouTube . No dia 12 haverá uma sessão especial, com a participação de Manfredo Souzanetto, artista mineiro que participou de Do Corpo à Terra. Reforçando o aspecto de criar pontes entre o que está sendo discutido nas universidades e o que está sendo colocado em prática pelos artistas, haverá o lançamento de um e-book e de um audiobook com artigos selecionados pela professora Yacy-Ara Froner, da UFMG, que discutem essa questão

No sábado (10), às 19h, acontece o lançamento e uma audição comentada do álbum do Coletivo nMUnDO. Participam os integrantes do coletivo - Barulhista, Camila Buzelin, Francesco Napoli e Michelle Barreto - e a live poderá ser acompanhada via Zoom (link a ser disponibilizado no dia através das redes do Festival Durante,). O álbum é formado por cinco faixas, uma para cada integrante e uma dedicada à performance intitulada O que você diria para o mundo se todos pudessem te ouvir?, em que um carro de som circulou pelo bairro Goiânia, na periferia de Belo Horizonte, enquanto projetava uma peça sonora produzida pelos artistas integrantes do grupo.