4º Festival de Artistas de Rua será transmitido pela internet

A arte de rua - realizada em praças, calçadas, sinaleiras, parques e outros locais públicos - também migrou para o universo online por conta da pandemia de Covid-19, e já conta com muitas atividades promovidas no País. Representada por diversos segmentos como música, circo, teatro, dança, estátua viva e grafite, no Rio Grande do Sul a categoria tomará o espaço virtual a partir desta quarta-feira (07) até domingo (11), durante 4º Festival de Artistas de Rua, que será totalmente transmitido pela internet.

Contemplado com cerca de R$ 300 mil em recursos da Lei Aldir Blanc, o evento produzido pelo Coletivo FAR (que integra profissionais de Porto Alegre e São Leopoldo) terá 75 atrações, envolvendo mais de 180 artistas de diversos municípios gaúchos. "O valor possibilitará cobrir os cachês de todos os envolvidos e vai pagar a logística, que inclui aluguel de estúdio e de equipe de transmissão; além de materiais de divulgação, como camisetas e máscaras com logo do festival", resume o atuador e pesquisador Filipe Farinha, que também é um dos produtores do evento. Segundo ele, a seleção da programação contou com 269 inscrições de projetos.

Além de promover o intercâmbio entre os profissionais, buscando o diálogo com quem é do Interior do Estado, a ideia do festival é dar visibilidade aos artistas de rua, geralmente esquecidos em eventos de grandes produções, e ampliar a presença do público nas atividades. "A cada edição do festival podemos notar uma crescente representatividade em relação à diversidade de artistas e de áreas abrangentes, dentre estas, podemos citar: street dance, teatro lamb-lamb, acrobacias, música, malabarismo, teatro físico, dança contemporânea, palhaçaria, poesia de cordel, entre outros", destaca Farinha. "Nas duas últimas edições, nos unimos para realizar o evento em mais de uma cidade", conta. Antes da pandemia, a última edição presencial contou com atividades em Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.

Outro foco do festival é discutir sobre o que é a arte de rua e seu alcance. "Nesta edição, as rodas de conversa ocorrerão neste sentido: iremos ter um representante de cada um dos 12 colegiados setoriais das artes do Estado, para entendermos como a arte de rua dialoga com cada um deles e vice-versa." No rol de números e espetáculos, expressões artísticas de diversos gêneros, como teatro, dança, circo, grafite, performances, estátua viva, dança e música cigana, indígena e quilombola integram o evento deste ano, observa Farinha. "Buscamos contemplar os mais diversos segmentos e ampliar o máximo possível as atividades e a representatividade de artistas mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas, ciganos e pessoas com deficiência."

Todos os espetáculos já estão gravados, e serão transmitidos de um estúdio específico, pelos canais no Facebook (Festival de Artistas de Rua) e YouTube (Festival de Artistas de Rua – ao Chapéu) do evento. Serão cinco dias de atividades culturais, gratuitas. No entanto, como é de costume "passar o chapéu" nas apresentações de rua, o evento online irá viabilizar que o público realize contribuições espontâneas via chapéu virtual-solidário para arrecadar verba para compra de cestas básicas para artistas que, por conta da crise do setor durante a pandemia, estão precisando. "A cada espetáculo, iremos passar a chave pix ou os links para pagamentos via cartão, boleto ou transferência bancária", explica o produtor.

Além dos espetáculos também serão oferecidas dez oficinas voltadas para artistas de rua, com temas diversos, a exemplo de expressão corporal e música na rua. Neste caso, a transmissão ocorrerá pela plataforma Zoom. A inscrição deve ser feita pelo site https://festivaldeartistas.wixsite.com/aochapeu.

Confira a programação:

Quarta-feira (07/04)

10h - Oficina - Cartomagia Básica - Iuri Colesnik

11h - Oficina - Música na Rua - Do Som ao Chapéu - Philipe Philippsen

14h - Oficina - Laboratório de dramaturgia do espetáculo de Rua – Diego Deodato

15h - Oficina - Movimento e expressão Corporal para Musicistas – Louise Pierosan

16h - Oficina - Arte Urbana: o grafitti como Arte e Resistência – Leandro Andrade

18h - Abertura oficial / Canal do Youtube e Facebook

Espetáculo - Poesia em Movimento - Uma Experiência Cenopoética - Grupo TIA, de canoas

19h - Roda de conversa - “A Arte de Rua nos Diferentes Setores Culturais do RS"

Quinta-feira (08/04)

10h - Oficina - Performance Indígena Ikamiabas – Corpo & Território – Raquel Kubeo

11h - Oficina - Brincando com bolhas de sabão - Elizandra Menezes

14h - Oficina - O fogo e seus segmentos – Joaquin Vivas

15h - Oficina - Percussão e Pandeiro – Uguatemi Amaro

16h - Oficina - Negressência: Perspectiva sobre danças afro-brasileiras e dança negra contemporânea - Ariadne Paz

18h – Espetáculo - Cartagena - Carlos Pinto /Zezão

19h - Roda de conversa - “A Importância da Produção de Festivais Artísticos”

Sexta-feira (09/04)

Espetáculos

14h - Histórias do Rock, Histórias da Rua - Julio Reny e Fabio Ly

14h40min - Sia Talapa - Bruno Barcelos da Silva

15h15min - Serginho da Vassoura em "Brasil MadMax" – Sergio Espirito Santo Ferret Filho

15h50min - Submerso Graffiti - Mateus da Silva (Skilo)

16h10min - La Banda – Luísa de Lourdes Ampuero Valladolid (Palhaça Chapinga)

18h -Espetáculos de variedades/ Semáforo Freestyle (Apresentações de 01 min)

Batata Quente – Artista Semilla - Álan Luan da Silva

Circunda Bambolista- Circunda em Vermelho - Natália Emília Pavorina

Dissociação de Malabares - Gustavo Adolfo de Leon Soto (Palhaço Marmita)

Pedaços - Edson Ferraz

O Número do Larke – Marcos Lark

Pano Mágico - João Manoel Bilhalba da Silva

Rotina de Claves, Orgulho Semaforista – Anthony Felipe Silva

Pirofagia na Babilônia – Larissa Rodrigues Alves

Abstrato!Well Style! – Wellington Soares Borges

Dragonstyle - Ramon Drago Lenhartdt

Ambidestria do Espelho - Tiago Araujo

Amor & Fúria - Emilio Marcelo Caffaro

Küir Swing Fire - Nenio Bitencourt

Roda Mundo - Paolla Wurlitzer Castilho

Sábado (10/04)

Espetáculos

10h - Átropos das Clandestinas - Eva Carpa

10h30min - Em Família – Alessandra Carvalho (Povo da Rua)

10h50min - Música na Rua - Coopercultura/ Leopoldo e Ruan Cardoso

11h20min - As aventuras do Palhaço Sebastião - Trupi di Trapu Teatro de Bonecos - Anderson Gonçalves

13h - Caminos Gitanos - El tendell e kumppania Bartale - Zingara Ponce

13h30min - Humor e Alegria com Homem do Gato - Feliciano Falcão Cavalcanti Lins

13h50min - Aqueerverso - Mendy Rodrigues e Eduarda Garcia

14h15min - Circo de Horrores e Maravilhas - Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais

15h - Charles Busker - Rock'n'Décadas – Charles dos Santos Leal (Charles Busker)

15h30min - Manual do Guerrilheiro Urbano - Cambada de Teatro em Ação Direta Levanta FavelA...

16h10min – Corujazz Acústico – Banda Corujazz

16h50min - O Sol da Meia Noite - Clã Aradia – Jacques Martinez

17h10min - Hoje Tem Espetáculo – Circo Jardim -Kauê Mallmann e Paulo Stürmer

19h - Espetáculos de variedades/ Charivari (apresentações de 05 min)

Nas Ruas - Paloma Betina Lopes Machado

Nego Dinoia O Prefácio - David Alves Noronha Silva

CircoTap - Simone Lyrio

Giro Bambolístico Intergaláctico - Márcio Gaya (Gayarte)

Diabolocking - Ramon Ortiz

Este é o Hip Hop - Anderson Freitas Pereira -

Gira! Deixa a Gíria Girar - Carol Mendes

Estátua Viva – Abraham Ponce Dornelles ( Anjo de Porto Alegre)

Mais que poesia - Ezequiel da Silva Melo (MDS Rap Nacional)

The Showman - Bruno Mariotti

GirAvAibe, por Rodrigo Beeds - Rodrigo Alves de Lima -

Salve Salve - Rudimar Souza Camargo ( DJ Hood )

Força - Gabriel Vasconcelos

Domingo (11/04)

Espetáculos: