Canal Futura lança faixa de conteúdo infantil com produções inéditas

O Canal Futura lança hoje uma faixa de conteúdo infantil, com programação educativa que será segmentada por faixa etária e vai abordar temas como protagonismo das crianças, diversidade e resolução de conflitos. Entre as atrações, estão série com música de Fernanda Takai, animação da Nigéria, desenho dublado pela influenciadora Tia Má e episódio em aldeia indígena na Amazônia.

O conteúdo do Futura pode ser acessado também pelas plataformas dos Canais Globo e Globoplay, com acesso gratuito. Na TV, a nova grade de programação vai ao ar de segunda-feira a domingo, das 7h às 9h, e de segunda a sexta-feira, das 17h às 18h. As produções inéditas reforçam o apoio à agenda de direitos da infância e da adolescência e marcam o início do mês comemorativo ao Dia da Educação, em 28 de abril.

Um dos destaques é a coprodução internacional O dia em que me tornei mais forte, que conta com música-tema inédita composta pela cantora e compositora Fernanda Takai. Dois episódios foram produzidos no Brasil pelo Futura: um acompanha uma menina indígena que enfrenta barreiras impostas às mulheres em sua cultura, numa aldeia no Amazonas; o outro mostra um garoto que perdeu o pai para a Covid-19, em São Paulo. A iniciativa da instituição alemã Prix Jeunesse envolve 17 países de todo o mundo e fala sobre resiliência, a partir de histórias reais vividas por crianças.

Entre as produções brasileiras estão animações como Aventuras de Amí, da Bahia (que conta com a dublagem da jornalista e influenciadora digital Tia Má); e Bia desenha, de Pernambuco; além da série de ficção Tabuh!, que aborda temas sensíveis como morte e sexualidade.