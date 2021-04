Leilão do Laje de Pedra repassa mais de R$ 267 mil ao Hospital de Canela

Na manhã desta quarta-feira (31), Constantino Orsolin, prefeito de Canela, e Vilmar da Silva Santos, interventor do Hospital de Canela, receberam um cheque de R$ 267.286,50 destinados à ampliação da UTI, além de ações específicas para o combate à pandemia. O valor foi arrecadado a partir do leilão de 87 lotes de peças doadas do acervo do Hotel Laje de Pedra, ícone da Hotelaria e Turismo do Estado. O piano de cauda Yamaha, destaque do leilão, foi arrematado por R$ 61 mil.

A iniciativa da oferta, em benefício do hospital municipal, foi encabeçada pela família Druck, proprietária do Laje de Pedra durante décadas, e o LDP Canela, que está adquirindo o empreendimento. "Nada mais justo que contribuir com a sociedade canelense que sempre tratou o Laje de Pedra com muito carinho", explica Maria Thereza Druck. "Que esta iniciativa sirva de convite a outros empresários para que façam o mesmo", completa.