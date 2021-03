Lurdes de volta ao cativeiro na reta final da novela 'Amor de mãe'

Na reta final da novela Amor de mãe, depois de conseguir fugir do cativeiro, Lurdes (Regina Casé) avista um carro na estrada de terra e já olha para o céu agradecendo. Mas, para seu desespero, o motorista do carro é Veiga (Eduardo BR), comparsa de Thelma (Adriana Esteves). Sem saber a verdadeira identidade do motorista, ela estranha quando o homem se nega a emprestar a ela o seu telefone e não entende quando ele faz o retorno. Veiga leva Lurdes de volta ao cativeiro.

Na porta da casa, Thelma espera tranquilamente a chegada da verdadeira mãe de Danilo (Chay Suede). Desesperada, Lurdes reage e esperneia, mas Veiga consegue levá-la à força. Thelma se aproxima de Lurdes com um pano embebido em uma substância que faz a mulher desmaiar. Para evitar uma nova fuga, Thelma deixa a ex-amiga enjaulada.

Já em casa, Danilo questiona a mãe sobre a venda da Tasca do Passeio e acaba encontrando uma bala de revólver no chão do quarto. Ele indaga Thelma e mais uma vez a sogra de Camila (Jéssica Ellen) inventa uma mentira para justificar o achado do filho. Danilo não aceita que ela tenha uma arma e exige que ela entregue a ele o revólver. Ao dizer que vai descartar a arma de forma correta, o pai de Caio deixa Thelma sem saída.

As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta quarta-feira (31). A novela, criada e escrita por Manuela Dias, conta com a colaboração de Roberto Vitorino, Mariana Mesquita e Walter Daguerre, e supervisão de Ricardo Linhares. A direção artística é de José Luiz Villamarim, com direção de Walter Carvalho, Noa Bressane, Philippe Barcinski, Isabella Teixeira, Fellipe Barbosa e Kiko Marques.