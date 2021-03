Bial conversa com escritor Itamar Vieira Júnior e Ney Latorraca

Nos próximos dias, o programa da Rede Globo Conversa com Bial traz à tona temas ligados à arte, manifestada através da literatura, da música e da dramaturgia. Na quinta-feira (1), a atração recebe de forma remota o escritor Itamar Vieira Júnior, autor do premiado livro Torto arado, que relata a sua história e fala sobre o sucesso e o processo criativo por trás da obra.

“Parece que essa história, em um País cada vez mais urbano, mais cosmopolita e tão diverso quanto o nosso, tem conectado os leitores com uma memória afetiva com o campo, seja dos avós, pais e bisavós. E acho que isso tem contribuído para este percurso do livro”, reflete Itamar. Para enriquecer a conversa, Pedro Bial também conversa com Verônica Pereira e Dona Maria de Xindó, integrantes do grupo cultural Ganhadeiras de Itapuã, para trocar impressões com o autor.

Já na sexta-feira (2), o programa percorre trajetória artística de Ney Latorraca, pela entrevista com o ator que é um dos grandes nomes da dramaturgia nacional. Filho de artistas e com quase sete décadas de atividade no meio cultural, o convidado relembra a carreira e os bastidores de obras como O Beijo no Asfalto, Estúpido Cupido, Anarquistas Graças a Deus e Rabo de Saia, intercalando essas memórias com histórias de sua vida pessoal e familiar.

Sobre o seu propósito de vida, o entrevistado afirma: “Eu vim para trazer, através dos meus personagens e dos meus comportamentos, muita alegria e felicidade para as pessoas. E eu tenho conseguido isso". Ney Latorraca também fala com carinho dos amigos feitos ao longo de sua trajetória, como Marília Pêra, de quem era muito próximo: “A gente se falava todos os dias por telefone e era sempre o mesmo assunto”.

Com direção artística de Mônica Almeida, o Conversa com Bial vai ao ar depois do Jornal da Globo.