Morre o pintor abstracionista Kenji Fukuda

O galerista Nicholas Bublitz informou em suas redes sociais, na tarde desta terça-feira (30), o falecimento do pintor abstracionista Kenji Fukuda, que havia exposto na Galeria Bublitz, em Porto Alegre, em 2019 e 2020. Escultor, pintor e gravador, o paulista Roberto Kenji Fukuda tinha 77 anos e morava e trabalhava em Curitiba.

Filho do imigrante japonês Tamotsu Fukuda, também pintor, começou a desenhar seus primeiros rascunhos aos 12 anos de idade. Ele começou sua carreira como pintor figurativo: naturezas mortas, retratos e paisagens. No começo dos anos 1980, iniciou sua fase abstracionista viajando pelo mundo, expondo nas mais conhecidas galerias europeias e americanas.

Fukuda foi responsável pela criação do monumento comemorativo dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, e a obra de 15 metros de altura e cinco toneladas ainda está na Barra da Tijuca, na capital fluminense. A viúva, Cleci Fukuda, pelas redes sociais, também confirmou a morte do artista que vinha doente há algum tempo.

Segundo Nicholas Bublitz, a Bublitz Galeria de Arte era a casa de Fukuda no Estado. Ao todo, o artista já realizou quatro exposições individuais no espaço, em 2004, em 2007, em 2014 e em 2019. Suas obras estiveram presentes ainda nas exposições coletivas de comemoração de 15 anos e de 30 anos da galeria, celebrados em setembro de 2018.