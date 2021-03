Nei Lisboa terá alta após mais de 10 dias internado por complicações da Covid-19

O cantor e compositor Nei Lisboa, que estava internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre devido à Covid-19, receberá alta nesta terça-feira (30) a partir das 8h. Ele estava internado desde o dia 18 de março e durante o tratamento quase precisou ser levado à UTI para ser intubado, mas reagiu bem ao tratamento no primeiro momento, afastando a necessidade do procedimento.