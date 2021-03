Sesc abre inscrições para oficina sobre contação de histórias através da ilustração

Para quem tem interesse em criar narrativas a partir da ilustração, já estão abertas as inscrições na oficina Desenhos que contam histórias, oferecida dentro do projeto Arte da Palavra Sesc. O curso, que é gratuito, será ministrado pela ilustradora Luiza de Souza (RN) e acontecerá de 05 a 09 de abril. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site do projeto , até o dia 9 de abril ou até as vagas se esgotarem. As aulas ocorrerão das 19h às 21h, pelo Zoom, e estão sendo organizadas pelo Sesc Alegrete. Mais informações podem ser obtidas com Paulo Amaral, pelos telefones (55) 3422-2129, (55) 3422-5992 ou pelo e-mail [email protected]

Formada em Publicidade e Propaganda pela UFRN, Luiza de Souza atua como ilustradora desde o início de 2014. Além de publicações autorais e ilustrações para outros autores, ela participa de projetos para agências de publicidade, ONGs e murais para diversos clientes espalhados pelo Brasil. A oficina faz parte do Circuito de Criação Literária, que está dentro do Arte da Palavra - Rede Sesc de Leituras. O objetivo do projeto é oferecer ações que atuem em toda a cadeia da literatura, desde a formação e divulgação de novos escritores, passando pela valorização das obras e escritores brasileiros e incluindo as novas formas de produção e fruição literária.